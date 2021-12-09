В Южно-Сахалинске открылся уникальный музейно-выставочный центр Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и выставки «Мишка в книжке». Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Организаторы посвятили выставку роли медведя в мифологии и жизни коренных малочисленных народов острова Сахалин, а также рассказали о медведе как о главном герое русских народных сказок.

Отмечается, что коллекция предметов складывалась долгие годы. Большие и маленькие медведи из разных материалов привезены из множества стран мира, при этом некоторые из них существуют в единственном экземпляре. Отдельные предметы были преподнесены в подарок знаменитыми людьми, среди которых, например, первый губернатор Сахалинской области Валентин Федоров и солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Согласно информации агентства, с 2006 года экспонаты собирала член Союза художников России Наталья Кирюхина. В 2016 году их приобрел учредитель торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» Игорь Коптелов. Именно он 16 декабря 2020 года торжественно передал около двух тысяч экспонатов-медведей Литературно-художественному музею книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Ранее в декабре сообщалось, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие выставки «Магия ингушских гор», приуроченной к Международному дню гор, который ежегодно отмечается 11 декабря. Выставка продлится до 14 декабря.