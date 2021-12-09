Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В СПЧ заявили необходимости высылки нарушающих законы мигрантов

Глава СПЧ Фадеев: нарушающие законодательство мигранты должны высылаться из России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мигранты, которые нарушают российское законодательство, должны высылаться из страны. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, трансляцию ведет RT.

«Нарушение закона мигрантами, а в этом году даже были случаи массовых драк, должны вести к высылке», — сказал Фадеев.

Кроме того, он считает, что рост производительности труда привел бы к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов.

Ранее глава СПЧ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой убрать вывески на узбекском и таджикском языках. Он отметил, что это противоречит политике интеграции мигрантов в российское общество, поощряя у приезжих незнание русского языка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Бывшего российского замминистра забили до смерти в Москве
Путин заявил о необходимости государственной поддержке бездомных
Британия отправит на польско-белорусскую границу 140 военных инженеров
Русские хакеры попытались оставить без света несколько миллионов человек
Российский врач рассказал об ошибках при покупке лекарств в аптеках
Путин высказался о ситуации с мигрантами в России
Появились фото из роскошного дома подозреваемого в хищении денег экс-депутата
Бывшая каратистка рассказала об изнасиловании детским тренером
Рассказ посадившего рейс Ryanair диспетчера назвали важной уликой
Билл Гейтс предрек окончание острой фазы пандемии коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter