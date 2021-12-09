В СПЧ заявили необходимости высылки нарушающих законы мигрантов
Глава СПЧ Фадеев: нарушающие законодательство мигранты должны высылаться из России
Мигранты, которые нарушают российское законодательство, должны высылаться из страны. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, трансляцию ведет RT.
«Нарушение закона мигрантами, а в этом году даже были случаи массовых драк, должны вести к высылке», — сказал Фадеев.
Кроме того, он считает, что рост производительности труда привел бы к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов.
Ранее глава СПЧ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой убрать вывески на узбекском и таджикском языках. Он отметил, что это противоречит политике интеграции мигрантов в российское общество, поощряя у приезжих незнание русского языка.