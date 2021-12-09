Рэперша Ники Минаж полностью разделась в честь дня рождения

Скандальная американская хип-хоп-исполнительница Ники Минаж представила серию откровенных фотографий в честь своего дня рождения. Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте артистки.

На снимках Минаж предстала полностью раздетой, она попозировала с плюшевым медведем и тортом. 8 декабря рэперше исполнилось 39 лет.

«Поздравьте плохиша с днем рождения», — подписала кадры артистка.

Ранее в этом году на Ники Минаж и ее мужа Кеннета Петти подала в суд женщина, которую супруг артистки пытался изнасиловать почти 30 лет назад. Отмечается, что после регистрации иска Минаж позвонила жертве и предложила перевезти ее с семьей в Лос-Анджелес в обмен на прекращение судебных разбирательств. Однако та отказалась, и через несколько дней она и ее семья «пострадали от преследований и нежелательных визитов».