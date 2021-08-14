На Ники Минаж и ее мужа подали в суд из-за насилия и преследования

На американскую рэпершу Ники Минаж и ее мужа Кеннета Петти подала в суд женщина, которую Петти пытался изнасиловать почти 30 лет назад. Об этом сообщает портал TMZ.

По утверждению Дженнифер Хаф, она стала жертвой Петти в 1995 году, тогда ей было 16 лет. Тогда мужчину осудили за попытку изнасилования первой степени, но он не прошел регистрацию в качестве сексуального преступника.

В марте прошлого года Петти был арестован за то, что не зарегистрировался в качестве сексуального преступника, тогда Минаж, по словам Хаф, позвонила ей и предложила перевезти ее с семьей в Лос-Анджелес в обмен на отказ от исков об изнасиловании. Хаф говорит, что она отказалась, и через несколько дней она и ее семья «пострадали от преследований и нежелательных визитов».

Согласно новым юридическим документам, жертва утверждает, что Ники и Кеннет периодически угрожали ей, прося не рассказывать об инциденте — угрозы стали поступать после того, как пара начала встречаться в 2018 году. По словам женщины, это оказало на нее сильное негативное влияние, после чего она подала в суд.

В феврале этого года стало известно, что отца Минаж насмерть сбила машина. По сообщению полиции округа Нассо в Нью-Йорке, 64-летний Роберт Мараж шел по дороге вечером, когда его сбила машина. Он был доставлен в районную больницу в критическом состоянии, позже мужчина скончался от полученных травм.