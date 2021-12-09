Путин назвал непозволительным говорить о находящейся на довольствии Белоруссии

Президент России Владимир Путин назвал некорректным и непозволительным говорить, что Белоруссия находится на довольствии у РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Можно как угодно относиться к Белоруссии, белорусам, руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно», — заявил президент режиссеру Александру Сокурову, отметив, что это неуважение к целому народу и целой стране.

По словам российского президента, создание Союзного государства с Минском — тонкий и длительный процесс, который требует исключительной компетентности, терпения и уважения к партнеру.

В ноябре глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о едином президенте Союзного государства. Лукашенко подчеркнул, что подобная тема даже не стоит в повестке дня.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Главы государств утвердили 28 одобренных ранее программ интеграции, основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики.