Россияне старше 40 лет стали чаще брать один вид кредитов

В 2021 году наибольшая доля выданных ипотечных займов пришлась на россиян в возрасте от 30 до 40 лет, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру». При этом заемщики старше 40 лет стали заметно чаще брать этот вид кредитов.

По подсчетам НБКИ, в текущем году почти половина (45,7 процента) выданных в России ипотечных кредитов пришлась на 30-40-летних. Реже других брали ипотеку граждане старше 60 лет (их доля составила чуть более одного процента).

Сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. Доля этой группы достигла 24,3 процента.

«Тенденции предыдущих лет в возрастной структуре ипотечных заемщиков остаются неизменными, — констатируют аналитики. — Самая большая доля по-прежнему остается за гражданами от 30 до 40 лет, а наибольшие темпы роста выдачи кредитов на покупку жилья демонстрируют заемщики от 40 до 50 лет».

По наблюдениям специалистов, категория 40-50-летних более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений персонального кредитного рейтинга (ПКР — оценка репутации заемщика, которая показывает, насколько надежным плательщиком он является).

Ранее аналитики заявили, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2021 года увеличится до 9 процентов годовых. Таким образом, снижение стоимости ипотеки, произошедшее за период пандемии, будет полностью нивелировано.