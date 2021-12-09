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Названы самые популярные у иностранцев музыканты из России

Spotify: Моргенштерн стал одним из самых популярных музыкантов из России у иностранцев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на музыкальном стриминговом сервисе Spotify оказались композитор Петр Чайковский, дуэт Rauf & Faik и рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн). Об этом сообщает РИА Новости.

Также в первую десятку попали композитор и пианист Сергей Рахманинов, исполнитель электронной танцевальной музыки Tony Igy (Антон Игумнов), поп-исполнитель JONY, группа t.A.T.u., дуэт IC3PEAK и исполнитель kostromin (Глеб Костормин).

Ранее Spotify перечислил самые популярные песни лета у россиян. Первую строчку занял трек «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul. На местах со второго по четвертое оказались победители «Евровидения-2021» — итальянская рок-группа Måneskin. В рейтинг вошли такие композиции музыкантов, как I Wanna Be Your Slave, Zitti E Buoni и Beggin. Замкнула пятерку песня Cristal & MOЁT, которую Моргенштерн записал вместе с рэперами Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.

Марина Совина
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