Музыкальный стриминговый сервис Spotify перечислил самые популярные песни лета у россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Первую строчку занял трек «Я в моменте» Эльдара Джарахова. На местах со второго по четвертое оказались победители «Евровидения-2021» — итальянская рок-группа Måneskin. В рейтинг вошли такие композиции музыкантов, как I Wanna Be Your Slave, Zitti E Buoni и Beggin. Замкнула пятерку песня Cristal & MOЁT, которую Моргенштерн записал вместе с рэперами Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.

Что касается мирового рейтинга, то в нем лидером стала исполнительница Оливия Родриго с треком Good 4 U. За лето она собрала более 600 миллионов прослушиваний.

В июле Spotify назвал самых популярных в России исполнителей. Моргенштерн оказался на первом месте рейтинга как сольный исполнитель, треки которого российские пользователи музыкального сервиса слушали чаще всего. Следом за ним в списке идут Скриптонит, kizaru и ЛСП. Пятерку замыкает хип-хоп-артист Pharaoh, вытеснивший на шестое место Boulevard Depo.