Названа самая популярная песня всех времен по версии приложения Shazam. Об этом сообщает «Би-би-си».

Ей оказался трек Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I (настоящее имя — Тони Уотсон). Пользователи пытались распознать его более 33 миллионов раз.

Второе место в рейтинге сервиса заняла композиция Prayer in C в исполнении дуэта немецкого диджея и продюсера Робина Шульца и французской фолк-группы Lilly Wood & the Prick. На третьей позиции трек Let Her Go британского певца Passenger (настоящее имя — Майкл Дэвид Розенберг).

Исполнительница Tones and I рассказала изданию, что приложение Shazam оказало большое влияние на ее карьеру. «Когда я выпустила Dance Monkey, у меня почти не было подписчиков, но благодаря Shazam удалось увеличить число моих фанатов», — отметила она.

В пятерку наиболее популярных по версии приложения песен вошли Wake Me Up от шведского диджея Avici и Lean On от коллектива Major Lazer. Треки российских исполнителей в топ Shazam не вошли.

В октябре российский ВЦИОМ назвал лучшего эстрадного певца России. Им оказалась певица Полина Гагарина.