Названы умершие звезды с самыми высокими доходами

Журнал Forbes назвал умерших звезд с самыми высокими доходами.

На первом месте в списке оказался певец Майкл Джексон, который после своей смерти заработал 48 миллионов долларов. Это произошло благодаря работе его лейбла Mijac Music и долгосрочной сделке с компанией Sony.

Вторую строчку занял детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз. В этом году в США было продано около шести миллионов его книг. Кроме того, у автора было множество контрактов на телевидении и в кино. Его доход оценили в 33 миллиона долларов.

Замкнул тройку художник Чарльз Шульц, заработавший после смерти 32,5 миллиона долларов. Будучи автором серии комиксов про мальчика Чарли Брауна и его собаку Снупи, Шульц увеличил свой доход благодаря шоу «Снупи в космосе» и «Рождество Чарли Брауна», которые показывает Apple TV+.

В первой десятке наиболее богатых знаменитостей также оказались гольфист Арнольд Палмер, музыкант Элвис Пресли, баскетболист Коби Брайант, рэпер Juice WRLD, музыканты Боб Марли, Джон Леннон и Принс.