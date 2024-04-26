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20:09, 26 апреля 2024Ценности

Клава Кока показала фанатам откровенные фото с отдыха

Певица Клава Кока показала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Дубае. Соответствующие фото появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница снялась в бассейне под открытым небом на фоне города. Она предстала перед камерой в слитном купальнике бренда Incanto с анималистическим принтом, который обнажал часть ее туловища и спины, а также ягодицы. При этом знаменитость продемонстрировала стройное тело с разных ракурсов.

Фанаты оценили внешность артистки в комментариях. «Красотка, фигура — отпад», «Так похудела», «Просто невероятна в этом купальнике», «На такой шикарной фигуре и мешок будет отлично смотреться», — восхитились юзеры.

Ранее в апреле российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева похвасталась фигурой в мини-юбке.

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      Карина Черных
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