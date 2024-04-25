Блогерша Дина Саева похвасталась фигурой в мини-юбке и топе от бикини

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша позировала перед камерой в белой мини-юбке с оборками и завышенной талией. В то же время она примерила топ от бикини с вязаными цветами вместо чашек и объемную укороченную кофту ярко-розового оттенка с декором в виде вишен.

Кроме того, знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и выбрала в качестве аксессуаров в том числе серьги в форме сердец и массивное кольцо в аналогичном стиле.

Ранее в апреле российская блогерша, певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в микрошортах и кружевных чулках.