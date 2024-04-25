Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 25 апреля 2024Ценности

Дина Саева похвасталась фигурой в мини-юбке

Блогерша Дина Саева похвасталась фигурой в мини-юбке и топе от бикини

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша позировала перед камерой в белой мини-юбке с оборками и завышенной талией. В то же время она примерила топ от бикини с вязаными цветами вместо чашек и объемную укороченную кофту ярко-розового оттенка с декором в виде вишен.

Кроме того, знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и выбрала в качестве аксессуаров в том числе серьги в форме сердец и массивное кольцо в аналогичном стиле.

Ранее в апреле российская блогерша, певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в микрошортах и кружевных чулках.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль нашел «интересный аспект» в тайных поставках Украине американских ракет. В чем он заключается?

      «Самая красивая спортсменка мира» показала на камеру откровенное декольте

      Два украинских дрона с боезарядами сбили в Курской области

      Участники «Бессмертного полка» в Кишиневе не смогут собраться на главной площади

      США предрекли новый кризис из-за помощи Украине

      Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

      Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?

      В США рассказали о первоначальном плане удара по России

      В Кремле подвели итоги встречи Путина и представителей бизнеса

      Раскрыта одна из крупнейших краж золота в истории. Как воры сумели скрыться с тысячами слитков, почти не оставив следов?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше