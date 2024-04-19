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10:17, 19 апреля 2024Ценности

Валя Карнавал снялась в микрошортах

22-летняя певица Валя Карнавал снялась в микрошортах и чулках

Фото: @karna.val

Российская блогерша, певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя исполнительница позировала, стоя у стены в черно-белом наряде. Так, она примерила облегающую спортивную кофту черного цвета на молнии с короткими рукавами и белыми принтом. При этом звезда расстегнула молнию сверху, продемонстрировав часть бюстгальтера.

Кроме того, артистка надела микрошорты в тон и кружевные чулки, а также выбрала в качестве обуви остроносые туфли на каблуках и с ремнями на щиколотках. Она уложила волосы в низкий хвост, накрасила губы коричневой помадой и подчеркнула глаза широкими стрелками.

Ранее российская блогерша, модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в купальнике и вызвала споры в сети.

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      Карина Черных
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