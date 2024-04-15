Дина Саева снялась в бикини и вызвала споры в сети

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша запечатлена на фото на песчаном пляже. Она позировала на фоне пальм в бикини, которое состояло из топа с чашками в виде ракушек и коричневых мини-трусов. Знаменитость надела вязаные перчатки до локтей и закрывающий плечи кроп-топ.

Подписчики оценили фотосессию в комментариях. «Она же знает, что ее брат будет смотреть фото. Неужели ей совсем не стыдно?», «Я, конечно, все понимаю, но как можно променять религию на вот это?», «Интересно, куда смотрит ее мать, которая носит хиджаб?», «Сейчас начнут кудахтать за открытые фото», «Ты прекрасна, не слушай никого», «Она модель, это ее работа», «Какая красота всем назло», — разделились во мнениях юзеры.

В январе Дина Саева показала фото с монобровью.