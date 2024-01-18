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16:42, 18 января 2024Ценности

Дина Саева показала фото с монобровью

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фото с монобровью. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 7,9 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в бордовом наряде с бахромой, который обнажал часть ее груди. Также знаменитость продемонстрировала две прически: уложила волосы объемными волнами и сделала гладкий пучок с кольцами из прядей.

При этом девушка запечатлела себя с пушистыми бровями, волоски которых торчали в разные стороны и соединялись на переносице. «Мне правда нравится это!» — указала она в подписи.

В ноябре 2023 года Дина Саева также показала кожу в прыщах. На размещенных кадрах она продемонстрировала лицо в профиль, а также зону декольте, где появились высыпания.

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      Карина Черных
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