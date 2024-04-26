Еще один участник действовавшей в 1990-х годах коптевской ОПГ признан виновным

В Москве признан виновным еще один участник коптевской ОПГ, работавшей в 1990-х

Коллегия присяжных заседателей в районном суде Москвы признала виновным еще одного участника коптевской организованной преступной группировки (ОПГ), действовавшей в столице в 1990-х годах — Сергея Замарева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Замарев был известен под псевдонимом Мэлс. Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как установил суд, фигурант произвел расправу над неким мужчиной по фамилии Степанов. Он выстрелил в пострадавшего из автомата. В это время мимо проезжал трамвай №23, который оказался под обстрелом. Четверо пассажиров получили ранения различной степени тяжести, а одна женщина не выжила.

По данным следствия, коптевская ОПГ в 1990-е годы покровительствовала коммерческим фирмам, рынкам и предприятиям на севере и на северо-востоке Москвы. Члены преступной группировки жестоко расправлялись с конкурентами.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке завершено расследование уголовного дела главаря банды «Трифоновские» Александра Ясина, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений.