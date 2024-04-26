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20:08, 26 апреля 2024Из жизни

Священник дал инструкцию по освящению пасхальных куличей дома

Священник Николай Савченко: можно не освящать все пасхальные куличи

Фото: Василий Кузьмиченок / РИА Новости

Николай Савченко, священник петербургского храма святителя Петра, митрополита Московского, рассказал, что делать, если не получилось освятить кулич в церкви. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам священнослужителя, можно не освящать все пасхальные куличи, если их несколько, но хотя бы один из них точно стоит.

Савченко объяснил, что обряд освящения яиц и выпечки, как правило, проходит в церкви накануне Воскресения Христова в Великую субботу. Если возможности посетить храм нет, можно сделать это дома. Священник дал подробную инструкцию, как провести обряд.

Для этого перед трапезой надо трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». После этого нужно окропить кулич святой водой, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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Ранее Савченко ответил на вопрос, грешно ли есть куличи до Пасхи. Также он объяснил, можно ли угощать пасхальной выпечкой некрещеных и неверующих.

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      Екатерина Лобанова
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