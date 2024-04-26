Пилоты остановили взлет самолета из-за странного звука и избежали катастрофы

Пилоты Ibom Air остановили взлет из-за стука в самолете и избежали катастрофы

Пилоты авиакомпании Ibom Air остановили взлет самолета из-за странного звука в салоне и избежали катастрофы. Об этом пишет Business News Nigeria.

Уточняется, что рейс следовал из Лагоса в Абуджу, столицу Нигерии. Во время взлета все пассажиры услышали стук, который усиливался. Переполошившиеся бортпроводники доложили об этом пилотам, которые остановили лайнер. Спустя некоторое время на борт поднялся инженер, заявив, что самолет неисправен и могла произойти катастрофа.

Всех пассажиров высадили для дальнейших проверок лайнера.

Ранее самолет, летевший на популярный курорт Европы Тенерифе, резко сменил курс из-за пассажиров, которые устроили драку на борту. После того как двое путешественников начали вести себя деструктивно и затеяли потасовку, воздушное судно приземлилось в аэропорту Бристоля, Англия.