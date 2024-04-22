Летевший на курорт Европы самолет резко сменил курс из-за драки двух пассажиров

Летевший на Тенерифе самолет EasyJet резко сменил курс из-за драки на борту

Самолет, летевший на популярный курорт Европы Тенерифе, резко сменил курс из-за пассажиров, которые устроили драку на борту. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 20 апреля, с лайнером авиакомпании EasyJet, следовавшим из Глазго, Шотландия. После того как двое путешественников начали вести себя деструктивно и затеяли потасовку, воздушное судно приземлилось в аэропорту Бристоля, Англия.

По данным издания, борт после посадки встретили сотрудники полиции, которые вывели дебоширов из салона. Затем самолет продолжил маршрут и приземлился на Тенерифе примерно через четыре часа.

В тот же день на борту этого же перевозчика, летевшего из Эдинбурга в Анталью, случился похожий инцидент. Один из пассажиров во время полета выпил бутылку водки, начал кричать и игнорировал указания экипажа. Полиция задержала дебошира под аплодисменты попутчиков.