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14:21, 22 апреля 2024Путешествия

Пассажир самолета выпил бутылку водки, избил попутчиков и попал на видео

Daily Mail: пьяный футбольный фанат устроил дебош на рейсе EasyJet в Анталью

Пьяный пассажир авиакомпании EasyJet устроил дебош на борту самолета и был задержан под аплодисменты попутчиков. Инцидент попал на видео, которое публикует издание Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла 20 апреля на рейсе из Эдинбурга, Великобритания, в турецкую Анталью. Очевидцы рассказали, что за время полета мужчина в футболке футбольного клуба «Селтик» выпил бутылку водки, а затем начал вести себя неадекватно. Он кричал, отказывался отдать стюардессе алкоголь и не реагировал на просьбы успокоиться.

Когда другой фанат спортивной команды сказал дебоширу, что он позорит «Селтик», тот пришел в ярость, стал махать кулаками, избил нескольких попутчиков и мужчину в полицейской форме. Все это произошло на глазах у испуганных детей.

В итоге буйного путешественника задержали по прибытии в Турцию и вывели из самолета. Не уточняется, какие санкции повлекло его поведение.

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      Мария Борисова
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