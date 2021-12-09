В США сочли расширение НАТО на восток нарушением обещания Горбачеву

Неуклонное расширение НАТО на восток явно нарушает обязательства США, данные президенту СССР Михаилу Горбачеву после объединения Германии. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни.

Политолог отметил, что позиция в отношении расширения НАТО, высказанная президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря, стала еще одним напоминанием о нарушении США данных ими обещаний. «Требование Путина о юридических гарантиях, исключающих членство Украины в НАТО, было явно неприемлемым в нынешней обстановке в Вашингтоне. Однако это может послужить отправной точкой для переговоров», — сказал Кафруни.

Специалист счел, что виртуальный саммит между Путиным и Байденом ожидаемо не привел к прорыву, но дискуссии могут проложить путь к деэскалации. «В ближайшем будущем следует ожидать взаимное сокращение сил вдоль российско-украинской границы и возобновление переговорного процесса “Минск-2”, возможно, с участием США», — отметил Кафруни.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Переговоры стали пятым контактом двух глав государств с момента вступления Байдена в должность. Одной из главных тем встречи стала напряженность вокруг Украины. Кроме того, российский лидер заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки осваивать территорию Украины. Путин отметил, что не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, так как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ.

Михаил Горбачев неоднократно высказывался о приписываемой ему политической ошибке — отсутствии договора о нерасширении НАТО на восток. Летом 2017 года, комментируя интервью Путина американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, он заявил, что до июля 1991 года обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. Он также отметил, что альянс начал расширение в 2000 году, когда его уже не было у власти.