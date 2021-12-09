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Союзники США испугались переговоров Байдена с Россией по НАТО

Bloomberg: союзники США отрицательно оценили решение Байдена провести диалог с РФ по НАТО

Фото: Pixabay

Союзники США по Североатлантическому альянсу испугались и отрицательно оценили решение американского президента Джо Байдена провести переговоры с Россией по НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство отмечает, что власти одной из стран, входящих в альянс, возмутились и потребовали незамедлительно прояснить, на какие темы планирует вести диалог глава Соединенных Штатов.

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«Другой дипломат дал более конкретные данные. По его словам, на восточном фланге НАТО нервничают: страны там в прошлом подчинялись СССР, а теперь они сталкиваются с агрессивной Россией. Эти страны хотят знать, какие именно уступки по итогам консультаций с Россией возможны», — пишет Bloomberg.

Отмечается, что союзники США интересуются возможными политическими гарантиями Байдена России, и насколько они могут сократить способность НАТО к действиям. Ряд стран счел готовность американского лидера к диалогу дипломатической уступкой.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал встречу НАТО и России. По словам Байдена, дата встречи будет определена ближе к пятнице, 10 декабря. Приоритетным вопросом повестки станет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.

Марина Совина
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