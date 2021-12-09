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В Европе указали на нервозность Байдена на переговорах с Путиным

Политолог Грациани: заявления из США указывают на нервозность Байдена на встрече с Путиным

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos

Напористость заявлений, сделанных американской стороной после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, указывает на нервозность президента США Джо Байдена и его окружения. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По словам специалиста, заявления Белого дома и Госдепа в первую очередь адресованы союзникам США, в частности Европейскому союзу, Польше и Украине, нежели самой России.

Грациани отметил, что нынешние переговоры мало чем отличались от саммита, прошедшего в Женеве в июне этого года. «Я считаю, что необходимо проводить больше двусторонних встреч. Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории», — сказал он.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Одной из главных тем встречи стала напряженность вокруг Украины. После встречи замгоссекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз предостерегла Москву от «вторжения на Украину» и заявила, что Штаты вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы.

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Валентина Шварцман
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