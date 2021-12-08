США допустили полную изоляцию России от мировой финансовой системы

США допускают вариант, при котором Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы в случае вторжения на Украину. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, передает РИА Новости.

Как отметила Нуланд, США обсуждают такой сценарий с союзниками. Она предупредила, что фактическая изоляция будет иметь последствия для российского бизнеса и самих россиян, а также их возможностей для работы, путешествий и торговли. В стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты, а беспрецедентные санкции могут вводиться поэтапно, добавила замгоссекретаря.

Кроме того, США выразили надежду, что в случае вторжения на Украину будет остановлен газопровод «Северный поток-2». По этому поводу американская сторона консультируется с новым правительством Германии. От его позиции зависит реализация проекта, отметила Нуланд. При этом с немецкой стороны США видят готовность к решительным действиям.

Сегодня, как вы знаете первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации Виктория Нуланд Заместитель госсекретаря США

«Мать всех санкций»

О том, что США могут ввести экономические и иные меры в случае военной эскалации на Украине, предупредил и президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным. На это президент России ответил, что санкции не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих США.

Несмотря на это, в Кремле отметили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным смягчил свою риторику по возможным санкциям против России. В частности, американский лидер упоминал об ограничительных мерах в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.

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В этот же вечер глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа. Менендес подчеркнул, что предлагал включить ограничительные меры в проект оборонного бюджета, но теперь будет искать другие возможности для их включения в законодательную базу.

Информационная истерика

О том, что США подготовили новый санкционный пакет в отношении России, предусматривающий в том числе отключение от SWIFT, сообщалось 6 декабря. Авторы документа оценивают его как «чертовски агрессивный». Кроме того, в нем заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга президента Владимира Путина.

При этом Кремль назвал эту информацию продолжением информационной истерики. А первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что также скептически настроен относительно угроз американских властей и считает отключение России от системы SWIFT маловероятным сценарием.

7 декабря стало известно, что США отказались от санкций по суверенному долгу России. Оборонный бюджет страны был представлен без соответствующих ограничений. Кроме того, в документ не включили санкции против российского газопровода «Северный поток-2» и против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.