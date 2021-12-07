США отказались от санкций по суверенному долгу России. Оборонный бюджет страны представлен без соответствующих ограничений, передает РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта.

Кроме того, в документ не включили санкции против российского газопровода «Северный поток-2». При этом он предполагает, что на инициативу военного сдерживания России будет потрачено 4 миллиарда долларов.

6 декабря стало известно, что США подготовили новый санкционный пакет в отношении России, предусматривающий в том числе отключение от SWIFT. Применить его планируется в случае военного вторжения Москвы на Украину. Авторы документа оценивают его как «чертовски агрессивный». Кроме того, в нем заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга президента Владимира Путина.