В США заявили о подготовке «матери всех санкций» при вторжении России на Украину

Сенатор США заявил о подготовке «матери всех санкций» в случае вторжения России на Украину

Глава международного комитета сената США демократ Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа.

Ранее в ходе онлайн-переговоров президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина об экономических и иных мерах в случае военной эскалации на Украине. Согласно заявлению администрации американского президента, Байден также озвучил Путину обеспокоенность США и их европейских союзников наращиванием российских вооруженных сил у границ Украины.