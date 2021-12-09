Фанаты не узнали Дину Саеву с новой прической на откровенном видео

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «королевой TikTok», поделилась видео в откровенном образе и удивила фанатов. Пост появился в ее TikTok-аккаунте.

22-летняя знаменитость снялась в лобби отеля в полупрозрачном мини-платье черного цвета, которое оформлено глубоким декольте и различными вырезами. На размещенных кадрах видно, что Саева сделала новую стрижку боб и перекрасилась в брюнетку. В ролике она позирует с макияжем в нюдовых оттенках.

Поклонники не узнали звезду из-за новой прически и принялись обсуждать ее внешний вид в комментариях. «Я бы никогда не узнала тебя», «Это Дина? Как же она изменилась», «Тебе очень идет эта стрижка!», «Тебе идет новый образ», «Похожа на Гранде», «Я одна в начале не узнала, кто это?» — высказывались подписчики.

В октябре Дина Саева сфотографировалась в откровенном бикини и вызвала споры среди подписчиков. Саева снялась в блестящем купальнике из страз, оголяющем ее грудь. Образ девушки, лежащей в воде, дополнили яркий макияж и маникюр синего цвета. На размещенных изображениях видно, что Саева лежит внутри огненного кольца.