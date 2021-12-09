В Госдуме оценили слова посла Украины о «холодном душе» для России

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц является прагматичным человеком. Он не будет слушать украинского посла в Германии Андрея Мельника, который призвал противодействовать политике России, пишет RT.

Для ФРГ дружба и экономическое сотрудничество с Россией очень выгодны, и Шольц это понимает, отметил Водолацкий. «Для Германии Украина — это одна из территорий, которая не влияет на геополитические расклады в самой стране, не говоря уже о Европе. Новый канцлер будет строить свою политику с учетом своей психологии, своей идеологии, для него экономика и развитие своего государства — превыше всего», — уточнил депутат.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что новый канцлер ФРГ продолжит политику добрососедских отношений с Россией. В Украине же, по его мнению, политики выполняют роль постоянного раздражителя.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил новое правительство ФРГ устроить России «холодный душ». По его словам, после избрания нового канцлера Германии Олафа Шольца Киев рассчитывает на «мощный голос из Берлина», а также «сильную дипломатическую инициативу», сосредоточенную не только на предотвращении военной угрозы для Европы, но и на возвращении Украине Донбасса и Крыма.