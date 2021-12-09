Офисы в Москве назвали морально устаревшими

К концу 2021 года в Москве морально устарели примерно 2-3 миллиона квадратных метров офисных площадей, заявил глава российского офиса компании Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко, передает РИА Новости.

Эксперт назвал многие офисные здания в центре города морально устаревшими и «качественно совершенно отсталыми», не подходящими для современной работы. С каждым годом количество таких объектов будет увеличиваться, предупредил он. Причину этого Рябокобылко увидел в схеме работы застройщиков, которые, по его словам, стремятся «построить [здания] и дальше всего лишь минимально поддерживать в рабочем состоянии».

Ранее эксперты заявили, что в 2022 году в мире ожидается рекордный объем вложенного в недвижимость трансграничного капитала. Важнейшим направлением для инвестиций станут США, на которые придется около 44,1 миллиарда долларов вложенных средств. Были названы и другие ключевые рынки для покупки недвижимости: это Великобритания (38 миллиардов долларов) и Германия (18,9 миллиарда).