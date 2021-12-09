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Психиатр описала особенности нарушения памяти после COVID-19

Психиатр заявила, что после перенесенного COVID-19 пациентам сложно подбирать слова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Переболевшие COVID-19 пациенты часто жалуются на проблемы с памятью. О таких особенностях в интервью «Ленте.ру» рассказала психиатр, кандидат медицинских наук, которая попросила не называть ее имя. Она отметила, что после перенесенного коронавируса ей и самой бывает сложно подбирать слова.

Доктор уверяет, что казусов с бытовой памятью, как это случается при сосудистых расстройствах или деменции, у нее не возникало. Она легко восстанавливает последовательность тех или иных событий. При этом медика поразило то, что ей стало сложно вести простой диалог.

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1 декабря

«Начинаешь фразу и с ужасом понимаешь, что не можешь ее закончить, потому что забыл какое-то слово, имя или название. Выкручиваешься обходными путями: "ну, эта штука, как ее..."», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Врач считает, что такие «интересные фокусы» с памятью никак не связаны с переутомлением. Она подчеркнула, что «чем больше работаешь головой, тем лучше все получается».

Ранее врач-невролог Надежда Бояринова отмечала, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни.

По ее мнению, коронавирусная инфекция является длительно воздействующим источником стресса. Болезнь вызывает повышенную тревожность, снижает настроение, ухудшает память и другие познавательные функции.

Анна Щербакова
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