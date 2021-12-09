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Объявлен главный цвет 2022 года

Главным цветом стал Pantone 17-3938 Very Peri — синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном

Кадр: страница Pantone в Facebook

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2022 года. Об этом компания объявила на официальном сайте в четверг, 9 декабря.

Выяснилось, что цветом года стал Pantone 17-3938 Very Peri — синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном. Согласно материалу, сотрудники компании впервые в истории разработали новый оттенок, а не выбрали готовый из имеющихся архивов. «Very Peri — это символ переходного периода, в котором пребывает общество», — говорится в заявлении.

«Общество начинает понимать, что цвет является важной формой общения и способом выражать эмоции, и сложность этого нового оттенка подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами», — отметила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

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Презентация цвета впервые состоялась в видеоформате — таким образом институт цвета подчеркнул неразрывную связь с миром цифровых технологий. Известно, что с 2022 года Pantone начнет сотрудничать с Microsoft: цвет Very Peri интегрируют в цифровую продукцию компании в качестве заставок и вариантов оформления интерфейса для PowerPoint, Teams и Windows.

Главным цветом 2021 года Pantone избрал оттенки Pantone 17-5104 Ultimate Grey («Безупречный серый») и оранжевый Pantone 13-0647 Illuminating («Освещающий»).

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

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Майя Пономаренко
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