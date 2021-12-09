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Студенты из Ярославля изобрели экологичный материал для медицинских перчаток

Команда университета в Ярославле создала биоразлагаемый материал для производства перчаток

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Команда Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) изобрела экологичный биоразлагаемый материал для производства медицинских перчаток. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Созданный студентами материал из синтетического полимера и природного наполнителя позволит создавать не только перчатки, но и другие медицинские изделия. В естественной среде он будет разлагаться не более трех лет.

Магистрант ЯГТУ Кирилла Дмитриева отметил, что в настоящее время перчатки делают из материала, который разлагается десятки лет. Такое изделие не отправляют на переработку, а сжигают или вывозят на полигоны для захоронения. Эти методы опасны для окружающей среды.

«Разработка команды ЯГТУ, участницы проектно-образовательного интенсива Университета 2035 решает актуальную задачу на стыке данных областей. В эпоху пандемии коронавируса врачи и обычные граждане стали использовать в разы больше медицинских перчаток и других изделий, утилизация которых создает серьезную нагрузку на экологию. Биоразлагаемые медицинские изделия позволят ее существенно снизить», — заявила ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

Университет 2035 — проектно-образовательный интенсив. В рамках проекта было сделано открытие нового материала.

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Евгений Шульгин
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