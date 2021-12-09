Студенты из Ярославля изобрели экологичный материал для медицинских перчаток

Команда Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) изобрела экологичный биоразлагаемый материал для производства медицинских перчаток. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Созданный студентами материал из синтетического полимера и природного наполнителя позволит создавать не только перчатки, но и другие медицинские изделия. В естественной среде он будет разлагаться не более трех лет.

Магистрант ЯГТУ Кирилла Дмитриева отметил, что в настоящее время перчатки делают из материала, который разлагается десятки лет. Такое изделие не отправляют на переработку, а сжигают или вывозят на полигоны для захоронения. Эти методы опасны для окружающей среды.

«Разработка команды ЯГТУ, участницы проектно-образовательного интенсива Университета 2035 решает актуальную задачу на стыке данных областей. В эпоху пандемии коронавируса врачи и обычные граждане стали использовать в разы больше медицинских перчаток и других изделий, утилизация которых создает серьезную нагрузку на экологию. Биоразлагаемые медицинские изделия позволят ее существенно снизить», — заявила ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

Университет 2035 — проектно-образовательный интенсив. В рамках проекта было сделано открытие нового материала.