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Украинцы открыли огонь по селу в Донбассе во время визита замглавы миссии ОБСЕ

ДНР: Вооруженные силы Украины подвергли опасности жизнь международных наблюдателей

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по селу в Донбассе, рядом с которым находился заместитель главы миссии ОБСЕ в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Марк Этерингтон. Информацию сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин, передал ТАСС.

«Провокационный обстрел боевики 128-й бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное заместителя руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии», — рассказал Басурин. Украинские войска подвергли местность обстрелу из гранатометов, так что он счел факт атаки реальной опасностью для жизни наблюдателей.

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Представитель ДНР добавил, что украинскую сторону уведомили о визите Этерингтона и других сотрудников ОБСЕ. Басурин убежден в целенаправленности действий украинцев. Какую именно цель преследовал обстрел международных наблюдателей, он не уточнил.

В ДНР ждут реакции от ОБСЕ на агрессию ВСУ. Судя по информации, замглавы миссии не пострадал, данных о других погибших или пострадавших в результате гранатометного обстрела удалось избежать.

Ранее в Государственной Думе заявили, что Россия готова поставлять оружие республикам Донбасс в случае осложнения ситуации на линии соприкосновения.

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Дмитрий Настасьев
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