В Госдуме пообещали вооружить Донбасс

Депутат Калашников: в случае осложнения ситуации в Донбассе Россия окажет помощь ДНР и ЛНР

Россия окажет помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в случае осложнения ситуации на линии соприкосновения. Оказать помощь республикам Донбасса пообещал депутат Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Слова депутата передает «Интерфакс».

Калашников допустил возможность поставки вооружений из России. «В случае осложнения ситуации в ДНР и ЛНР Россия будет оказывать помощь этим республикам в форме, адекватной ситуации. По-другому никак. В частности, если той стороне будут поставлять оружие, Javelin и прочее, то и Россия, вероятно, будет что-то поставлять для защиты людей другой стороне. Это могут быть и поставки вооружения», — заявил Калашников.

Развитие ситуации на Донбассе вызывает опасения у участников конфликта в последние несколько дней. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что к границам республик Украина стянула половину состава своих вооруженных сил, а в Луганске заметили признаки подготовки наступления со стороны противника.

На Украине обвиняют в эскалации конфликта Россию, многие высокопоставленные чиновники в Киеве уверены в скором начале российского вторжения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал наиболее вероятным сроком начала военной операции со стороны Москвы конец января 2022 года.