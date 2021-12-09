Путин заявил о проблеме распространения персональных данных россиян

Проблема незаконного распространения персональных данных в интернете существует, однако россиянам некуда обращаться за помощью. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека, которое доступно на YouTube-канале RT.

Путин отметил, что в сети на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, затрагивающие персональные данные граждан. Кроме того, президент обратил внимание на распространение противоправного контента, в том числе, который доступен детям.

«При этом людям практически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», — отметил президент.

Ранее в Госдуме опровергли планы России по созданию закрытой интернет-системы. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что у России нет планов по созданию закрытого от внешнего мира интернета.