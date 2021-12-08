В Госдуме опровергли планы России по созданию закрытой интернет-системы

Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на Internet Governance Forum 2021 (IGF21) заявил, что у России нет планов по созданию закрытой от внешнего мира интернет-системы.

«Важно сказать, коллеги, что российский рынок был, есть и уверенно останется открытым для иностранных компаний. Заверяю вас, что у России нет и не может быть каких-либо планов по закрытию своего внешнего контура, по созданию абсолютно отрезанной от внешнего мира интернет-системы. Но мы при горячем и искреннем желании видеть на просторах своей юрисдикции иностранных участников рынка в то же время выдвигаем на наш взгляд вполне обоснованные условия — неукоснительное соблюдение российского национального законодательства», — сказал он.

По словам Хинштейна, недопустимы ситуации, когда иностранные компании имеют конкурентные преимущества перед российскими. «Потому что (иностранная компания) не соблюдает установленных законов, требований, не несет нагрузки по соблюдению правил. Но повторюсь — нет никакой разницы для российского закона – иностранная или отечественная ИТ-компания. Требование соблюдения российских законов одинаково для всех. Уплата налогов, хранение персональных данных наших граждан на территории России, взаимодействие с регулятором. Мы очень рассчитываем на то, что выстраивание открытого диалога с иностранными ИТ-гигантами, с так называемым бигтехом, будет способствовать появлению их официальных представительств на территории нашей страны», — добавил председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи

Также в своем выступлении он напомнил, что Россия - одно из немногих государств мира, у которых есть собственные поисковые сервисы, картография, антивирусы, собственное программное обеспечение и развитая интернет-торговля. «И все это благодаря свободной конкуренции, которую мы должны сохранять», — заявил Хинштейн.

Поддержка конкурентной среды на внутреннем рынке крайне положительно сказывается на качестве специалистов в сфере ИТ. Это, по мнению Хинштейна, напрямую говорит о правильной работе механизма поддержки отрасли.

В конце ноября Роскомнадзор опубликовал список ИТ-компаний, обязанных «приземлиться» в России. В реестр включено 13 зарубежных структур, владеющих 22 информационными ресурсами, — среди них Google, Apple, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, Twitter и другие.

Основное требование закона о «приземлении» к иностранным технологическим корпорациям с суточной аудиторией в РФ 500 тыс. пользователей и более — создание к 1 января уполномоченных представительств. Кроме требования об учреждении филиала/представительства/российского юридического лица на иностранные компании возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

В октябре Роскомнадзор сообщал, что не планирует применять жесткие меры воздействия на компании, которые не успеют к 1 января 2022 года выполнить требования закона о «приземлении» интернет-компаний, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

