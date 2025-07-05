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04:30, 5 июля 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о взятии Купянска в охват

Марочко: Бойцы России перекрывают логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Подразделения российских сил перекрывают пути снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. (...) Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ начали минировать Купянск. Украинские бойцы готовят его к городским боям. По словам Марочко, пожилой мужчина не выжил, подорвавшись на украинской противопехотной мине. В домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.

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