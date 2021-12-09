Песков прокомментировал слова Байдена о встрече России с НАТО

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин отметили необходимость согласования важных вопросов, касающихся НАТО, с членами альянса. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена о встрече России и стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия не приемлет продвижения НАТО на восток. Он также отметил, что сейчас российская сторона сосредоточена на подготовке основных тезисов, отражающих концептуальную позицию Москвы, для доведения до коллег из Вашингтона. Песков указал, что пока нет четкого понимания, кто будет участвовать в подготовке предложений со стороны США и будут ли задействованы представители НАТО.

«Пока нет четкой конфигурации этой структуры, нет четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах, это все вопросы для прояснения в ближайшем будущем», — заключил Песков.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал встречу НАТО и России. По словам Байдена, дата встречи будет определена ближе к пятнице, 10 декабря. Приоритетным вопросом повестки станет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.