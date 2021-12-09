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Песков ответил на вопрос о плане России в случае новых санкций США

Песков: для защиты собственных интересов РФ приходится отвечать на любые санкции

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Для защиты собственных интересов России приходится отвечать на любые санкции. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства оставил без ответа вопрос, есть ли у Москвы проект встречных санкций в отношении западных стран, если те введут новые рестрикции и ограничения. Он посчитал его некорректным.

На любые санкции, по словам Пескова, отвечают либо зеркально, либо ассиметрично, но так, чтобы защитить свои собственные интересы.

Ранее стало известно, что США и Европейский союз рассматривают возможность ввести санкции, предусматривающие ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Они могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Помимо этого, в числе вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

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Юлия Ямпольская
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