Россиянам рассказали о набирающем популярность формате банковских услуг

Среди россиян активно набирает популярность рынок подписок. К такому выводу пришли аналитики «Ъ» по результатам проведенного опроса среди крупнейших российских банков.

Как правило, клиент банка по подписке получает «микс» финансовых услуг и продуктов экосистемы. Он вносит ежемесячную плату и получает, к примеру, обслуживание банковской карты по льготному тарифу, повышенный кешбэк, переводы без комиссий, а также доступ к фильмам, музыке и другим сервисам.

На сегодняшний день из топ-15 отечественных банков лишь несколько предлагают клиентам полноценный формат подписок (покупка на ежемесячной основе комбинации финансовых и нефинансовых сервисов у банка). Но в 2022 году их количество может заметно вырасти, а значит, усилится и конкуренция между банками.

Так, ВТБ намерен запустить такой формат во второй половине следующего года. Задумываются об этом также и в ФК «Открытие» и в Райффайзенбанке. По данным «Ъ», в МКБ «заинтересованы в создании маркетплейса услуг», а в ПСБ пока оценивают запросы от клиентов на сервисы, которые могут быть востребованы в составе подписок.

Первыми в Росси формат подписок запустили сразу три банка осенью 2020 года. В их число вошли Сбербанк (свыше 4 миллионов подписчиков), Тинькофф Pro (более 1,3 миллиона подписчиков) и Совкомбанк (1,5 миллиона). Летом этого года Газпромбанк стал частью подписки «Огонь».

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, этот рынок только зарождается. В компании говорят о кратном росте пользователей за последние два года и ожидают, что в следующем году темпы прироста «как минимум сохранятся». Греф отметил, что абсолютное большинство (90 процентов) пользователей продлевают подписки каждый месяц. В случае Сбербанка при стоимости подписки в 199 рублей в месяц четыре миллиона подписчиков могут приносить банку 796 миллионов рублей в месяц или 9,5 миллиардов рублей в год.

Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Ольга Бледнова отмечает, что за счет формата подписок банки обеспечивают себе стабильный прогнозируемый доход. В сою очередь, глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что в банках рассчитывают на удержание клиента. По его словам, в первую очередь банк зарабатывает клиентскую лояльность.