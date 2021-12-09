Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе показали с воздуха

В Кировской области грузовой поезд, который вез железобетонные изделия, сошел с рельсов на участке Киров-Котласский – Чухломинский. Последствия железнодорожной катастрофы публикует Telegram-канал Baza.

На снятых с воздуха кадрах видно, как по разные стороны железной дороги опрокинулись вагоны. Рядом с местом происшествия работают спасатели.

По данным авторов канала, в результате аварии никто не пострадал. Из-за схода поезда движение по железной дороге остановили на 10 часов, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре поезд столкнулся с машиной скорой помощи на железнодорожном переезде. В результате столкновения пострадали три человека, один из них скончался в больнице.

