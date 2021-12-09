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В Польше назвали условия для решения газового кризиса в Европе

Замглавы PGNiG Вацлавский: газовый кризис в Европе решат дополнительные поставки из России

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Замглавы польской нефтегазовой компании PGNiG Пшемыслав Вацлавский назвал условия для решения газового кризиса в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что из-за высоких цен на газ сейчас в Европе складывается сложная ситуация. «Вместе с тем вопрос заключается в том, что вы имеете в виду под газовым кризисом. Вызвано это высокими ценами на газ или дефицитом поставок», — сказал Вацлавский.

По его мнению, восполнить дефицит газа в Европе и сбалансировать спрос и предложение могут дополнительные поставки из России, такие возможности еще есть.

Ранее Вацлавский заявил, что в Польше хотели бы увеличения поставок «Газпромом» газа в Европу для поддержки ее энергобезопасности зимой, этого ждут все. Кроме того, он предупредил о риске тяжелой зимы в странах Западной Европы, поскольку хранилища газа в них заполнены на рекордно низком уровне, что вызвало рост цен на газ. Вацлавский спрогнозировал, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля.

Марина Совина
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