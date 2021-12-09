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Политолог оценил предложение США отключить Россию от SWIFT

Политолог Шаповалов назвал русофобской риторикой предложение США отключить Россию от SWIFT

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал русофобской риторикой предложение экс-заместителя помощника министра обороны США (в 2001-2005 годах) Яна Бжезинского по SWIFT. Такую оценку он дал в разговоре с RT.

По словам специалиста, в политическом дискурсе США постоянно присутствует инициатива отключения России от SWIFT. Он напомнил о минимум трех обострениях, когда американские эксперты уже давали такие заявления. «Нам уже не привыкать к этому, это стандартная русофобская риторика, которая должна для нас достаточно четко сформировать понимание того, что Россия должна иметь абсолютную степень защиты от любых подобных угроз», — уточнил Шаповалов.

Он добавил, что Россия принимает усилия, которые необходимо довести до конца. Подобные предложения не говорят о
готовности США к диалогу в полной мере. Это очередная информационная атака на страну, включающая в себя шантаж, угрозы и давление, подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, предусматривающие ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. В числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

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Юлия Ямпольская
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