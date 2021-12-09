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В Польше высказались по итогам беседы Путина и Байдена

В Польше оценили отсутствие гарантий нечленства Украины в НАТО в беседе Путина и Байдена
Павел Солох

Павел Солох

В Польше прокомментировали итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Свое мнение выразил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох в эфире Польского радио.

По его словам, одним из важнейших итогов беседы лидеров стало отсутствие гарантий нечленства Украины в НАТО, несмотря на ожидание этих гарантий со стороны России. «Мы ранее видели, и хорошо, что это было подтверждено публично президентом Соединенных Штатов, что по крайней мере не будет ни одного жеста, ни одного акта, гарантирующего России то, что Украина не будет когда-либо членом НАТО, потому что это решают сами союзники и заинтересованные страны», — заявил Солох.

Солох также выразил уверенность, что в разговоре с Путиным Байден пообещал усиление американского военного присутствия в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее глава оборонного бюро заявил, что Россия не отказывается от возможности первой применить тактическое ядерное оружие. По мнению Солоха, главным гарантом защиты от ядерной атаки в составе НАТО остаются США.

Марина Совина
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