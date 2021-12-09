Посольство России оценило заявление США о ядерных бомбардировках из-за Украины

Посольство РФ оценило высказывания сенатора США Роджера Уикера о возможности использования ядерного оружия против России в случае конфликта с Украиной. Сообщение размещено на сайте посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что заявление Уикера является безответственным.

«Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что американскому политику, работающему в законодательном органе, не подобает шутить с ядерным оружием.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер не исключил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России. По его словам, эти действия будут направлены на защиту суверенитета Киева.