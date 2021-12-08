Американский сенатор заявил о ядерных бомбардировках России из-за Украины

Сенатор США Уикер не исключил ядерных бомбардировок России в случае конфликта с Украиной

Сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер (Roger Wicker) не исключил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России. Его слова приводит издание The Independent.

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Такая реакция возможна в том случае, если российская сторона решится на вторжение на Украину, заявил Уикер. По его словам, эти действия будут направлены на защиту суверенитета Киева.

«Военные действия [США против России] могут включать в себя то, что наши корабли войдут в Черное море... Мы также можем участвовать в боях на земле, я бы этого не исключал. Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия», — отметил американский сенатор в разговоре с Fox News.

Опрошенные The Independent сенаторы подчеркнули, что Уикер просто рассуждал, а не описывал реальную подготовку к войне. Хотя власти США действительно готовы оказывать всяческую помощь украинской стороне, речи о ядерных бомбардировках не идет.

Ряд западных СМИ и политиков утверждают, будто Москва готовит полномасштабное наступление на Украину. В Кремле отвергают подобные заявления.