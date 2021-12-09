Подсчитаны мировые потери населения от пандемии коронавируса

В результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в 37 развитых странах мира в общей сложности было потеряно 28 миллионов лет жизни граждан. Исследование международной группы демографов опубликовано в британском научном журнале The BMJ.

Наибольшие такие потери оказались в России, Болгарии, Латвии, США и Польше. Согласно данным исследования, рекордные показатели именно в этих странах обеспечила высокая смертность от вируса среди людей относительно молодого возраста.

Отмечается, что основой для расчетов и анализа стали данные по 37 развитым странам, которые доступны в международной базе данных о смертности человека The Human Mortality Database.

Специалисты уточнили, что полностью рассчитать, какое влияние на демографическую ситуацию оказали смерти людей, которые скончались непосредственно от COVID-19, невозможно, так как этому препятствуют сложности с кодификацией этой причины смерти. Кроме того, невозможно достоверно сопоставить подходы к учету погибших в разных странах.

Более точным является расчет сверхсмертности — разницы между прогнозированным до пандемии коронавирусной инфекции и реально зафиксированным по итогам прошлого года числом смертей. Также учитывались и изменения в показателей продолжительности жизни, и число лет, которое было потеряно вследствие преждевременных смертей.

Выяснилось, что в большинстве исследуемых стран показатель ожидаемой продолжительности жизни по итогам прошлого года предсказуемо снизился. В России он упал на 2,32 года, в Соединенных Штатах — на 1,98 года, в Болгарии — на 1,75 года, в Латвии — на 1,61 года, в Польша — на 1,36 года.

Отмечается, что показатель ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2020-го не изменился в Южной Корее, Норвегии и Дании. При этом в Новой Зеландии и на Тайване он вырос (на 0,66 и на 0,35 года соответственно).

Показатель лет жизни, которые были потеряны из-за преждевременной смерти, по итогам прошлого года, согласно результатам исследования, составил 28 миллионов лет, из которых 17,3 миллиона лет пришлись на мужчин.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил темпы исследования коронавируса в мире. По его словам, особо никаких прорывов в изучении COVID-19 пока достигнуто не было. Гинцбург объяснил, что все возможные прорывы сводятся к возможности лечения, так как вакцины уже существуют и их будут совершенствовать в дальнейшем. «В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие», — подчеркнул глава центра.