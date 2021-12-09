В России нашли способы снизить цены на продукты

Регионы России нашли способы снизить цены на продовольствие. Сдерживать рост стоимости продуктов планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, уменьшения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на администрации российских субъектов.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов увеличить объемы производства и повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 25 декабря. В пресс-службе правительства изданию сообщили о подготовке перечня поручений кабмина для исполнения этого указания президента.

Так, в Челябинской области рассказали намерены выделить из регионального бюджета дополнительные средства на закупку кормов и семян. В Крыму намерены проводить сельхозярмарки в качестве «одного из действенных механизмов» по сдерживанию роста цен на продукты. В Курской области торговые сети, в частности, снижают надбавку на социально значимые продукты питания.

Кроме того, в большей части регионов заявили об отсутствии угрозы дефицита продовольствия и планах по существенному росту производства овощей, включая картофель, в 2022 году.

В Минсельхозе изданию сообщили, что проводят планомерную работу по стимулированию увеличения производства продукции агропромышленного комплекса и обеспечению стабильности на продовольственном рынке. Кроме уже применяемых квот и пошлин, с января планируется возобновить товарные интервенции (закупку зерна и сахара), ведется работа по расширению посевных площадей под основные сельхозкультуры и повышению их урожайности, увеличению продуктивности в животноводстве.

Ранее производители и ретейл спрогнозировали, что к Новому году ряд товаров в России может подорожать на 3-7 процентов на фоне увеличения спроса. По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Ивана Самойленко, в первую очередь, речь идет о продуктах: мясе, яйцах, молоке, сырах, колбасах, овощах и фруктах, рыбе, сладостях и алкоголе. Кроме того, перед праздниками цены подскочат также на парфюмерию, ювелирные изделия и косметику, которые россияне покупают в качестве подарков.