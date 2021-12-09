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Apple приготовилась обогнать экономику Великобритании

Капитализация Apple может составить $3 трлн

Фото: Heerapix / Shutterstock

Apple приготовилась стать первой в мире компанией, рыночная стоимость которой составит три триллиона долларов. Это сделало бы технологического гиганта больше, чем фондовый рынок Германии или вся экономика Великобритании, пишет Bloomberg.

AAPL Котировки акций от TradingView

Акции Apple выросли почти на 30 процентов в 2021 году по сравнению с ростом на 80 процентов в прошлом. Ценные бумаги конкурентов компании, таких как Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, выросли в диапазоне от 10 до 70 процентов. «Это феноменальное достижение, которое подчеркивает невероятное доминирование технологических компаний США» , — сказал старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Производителю iPhone нужно вырасти еще на шесть процентов, чтобы обогнать всех и стать первой компанией с такой большой капитализацией. В прошлом году Apple преодолела отметку в два триллиона долларов после достижения рыночной капитализации в один триллион долларов в 2018 году.

Открытие производства Apple в России помогло бы бороться с безработицей в стране, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

В начале декабря стало известно, что Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad на заводах партнеров в Азии из-за нехватки комплектующих.

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Платон Щукин
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