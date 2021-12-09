Названа главная проблема США в отношении Украины

Профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в своей статье для журнала The National Interest назвал главную проблему политики США в отношении Украины. По его мнению, она заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии Украины, а в ее использовании для «сдерживания» России.

Как пишет Петро, США стремится сохранить независимость Украины, чтобы «не допустить воссоздания СССР», однако власти и СМИ США игнорируют многие дурные стороны нынешнего украинского общества, например, рост этнического национализма. По его словам, американские элиты стали проявлять безразличие и даже враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества.

Петро указал на рост коррупции на Украины и введение президентом Владимиром Зеленским ограничений оппозиционных СМИ, при этом США поддержали этот «злостный акт политической цензуры». Кроме того, глава государства задним числом отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировал решение Верховного суда о восстановлении его в должности. Автор статьи считает, что все это, а также другие примеры выявляют «главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идет и никогда не шла об Украине, вопрос всегда был в сдерживании России».

Как считает Петро, политика США способствует «нездоровой зависимости», тормозит мирные усилия по Донбассу и привело к огромным экономическим потерям из-за разрыва торговых связей с Россией. Поэтому, полагает он, Вашингтону следует «более творчески» подойти к решению проблем региона. Так, нужно заключить «новый Вестфальский договор», предполагающий прекращение всеми сторонами эскалации и проведение всеобъемлющих переговоров с целью урегулирования «в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности», иначе США могут спровоцировать новый виток холодной войны и оказаться в нее втянутыми.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией. По его словам, это произойдет только в том случае, если в Москве пойдут навстречу. Он пояснил, что фундаментальную важность для развития украинского государства имеют европейская и евроатлантическая интеграция. По словам Кулебы, требования должны быть рациональными и законными.