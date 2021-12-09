Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа главная проблема США в отношении Украины

Профессор Петро назвал «сдерживание» России главной проблемой политики США на Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в своей статье для журнала The National Interest назвал главную проблему политики США в отношении Украины. По его мнению, она заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии Украины, а в ее использовании для «сдерживания» России.

Как пишет Петро, США стремится сохранить независимость Украины, чтобы «не допустить воссоздания СССР», однако власти и СМИ США игнорируют многие дурные стороны нынешнего украинского общества, например, рост этнического национализма. По его словам, американские элиты стали проявлять безразличие и даже враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества.

Петро указал на рост коррупции на Украины и введение президентом Владимиром Зеленским ограничений оппозиционных СМИ, при этом США поддержали этот «злостный акт политической цензуры». Кроме того, глава государства задним числом отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировал решение Верховного суда о восстановлении его в должности. Автор статьи считает, что все это, а также другие примеры выявляют «главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идет и никогда не шла об Украине, вопрос всегда был в сдерживании России».

Материалы по теме:
«Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
«Украина останется форпостом Запада»Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
4 сентября
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря

Как считает Петро, политика США способствует «нездоровой зависимости», тормозит мирные усилия по Донбассу и привело к огромным экономическим потерям из-за разрыва торговых связей с Россией. Поэтому, полагает он, Вашингтону следует «более творчески» подойти к решению проблем региона. Так, нужно заключить «новый Вестфальский договор», предполагающий прекращение всеми сторонами эскалации и проведение всеобъемлющих переговоров с целью урегулирования «в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности», иначе США могут спровоцировать новый виток холодной войны и оказаться в нее втянутыми.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией. По его словам, это произойдет только в том случае, если в Москве пойдут навстречу. Он пояснил, что фундаментальную важность для развития украинского государства имеют европейская и евроатлантическая интеграция. По словам Кулебы, требования должны быть рациональными и законными.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В РФПИ заявили о высокой защите от смерти привитых «Спутником V»
Доктор Мясников развеял популярный миф о долголетии
Российский посл объяснил войска РФ у границ Украины
Названа самая высокооплачиваемая должность в Москве
Названа главная проблема США в отношении Украины
Президент Индонезии дал обещание после извержения вулкана
В США заявили о невозможности защитить Украину от российского вторжения
Устроивший стрельбу в московском МФЦ служил в ФСБ и СВР
В США отметили опасность 5G
В России захотели ужесточить наказания за задержки рейсов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter